Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

Kırıkkale'de 35 yaşındaki Ersin Şane yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale'de Aşağı Mahmutlar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 71 ACN 412 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Şane'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ersin Şane'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şane'nin cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü, jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

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