Yolun karşısına geçmek isteyen babaanne ve toruna çarptı! Göz göre göre öldürdü

Kastamonu'nun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice Günbay ile torunu A.Ç.G.'ye, Y.D. idaresindeki 37 AAL 201 plakalı otomobil çarptı. Metrelerce savrulan babaanne ve torunu yaralanırken, vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın ve torunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hatice Günbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Torunu A.Ç.G.'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.