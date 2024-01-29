Yolun karşısına yürüyerek geçmek isteyen güvercine araba çarptı! Yürekleri sızlatan olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinin Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi Seka Sümer Taksi mevkiinde 25 Ocak Perşembe günü ilginç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına yürüyerek geçmeye çalışan güvercine sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan güvercinin yardımına, durakta oturan taksici İbrahim Keskin koştu.

GÜVERCİN TELEF OLDU

Trafiği eliyle yavaşlatan Keskin, yaralı güvercini alarak taksi durağına getirerek İzmit Belediyesine haber verdi. Bölgeye gelen hayvan ambulansı 'Patibus'ün incelemeleri sonrası, güvercinin telef olduğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, meydana gelen kaza taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

"SOHBET EDERKEN GÜVERCİNİ GÖRDÜK"

Sohbet ettikleri esnada yolda güvercinin can çekiştiğini gördüğünü ifade eden taksici İbrahim Keskin, "Biz de en başta ne olduğunu anlayamadık, yanına koştuk. Hayvanın yaralandığını fark ettik. Bir araç çarpmış. Tabii, güvercinin yoldan karşıya geçeceği kimsenin aklına gelmez. İzmit Belediyesi'nin hayvanlarla ilgili birimine haber verdik. Onlar da geldiler ve güvercine müdahale ettiler. Amacımız bir cana dokunmaktı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çarpan arkadaş da muhtemelen fark etmemiştir. Güvercin görüş alanının dışında kalıyor" diye konuştu.

"BİZ DE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Keskin, "Kamera kayıtlarını inceledikten sonra durumu gördük. 'Ne oldu? Güvercinin başına ne geldi?' diye düşündük. Hayvan bir yaya gibi karşıdan karşıya geçiyor. Biz de çok şaşırdık" dedi.