Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldı
Trafiğe aldırmadan yola serdiği örtü üzerinde caddenin ortasında namaz kılan adam tartışma konusu oldu.

Bir kişinin yolun ortasında trafiğe aldırmadan namaz kıldığı anlar, bir vatandaş tarafından kameraya alındı ve olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde, trafik akışının devam ettiği bir yolda, orta refüjde namaz kılan bir adamın cesareti görülüyor. Trafiğin normal seyrinde ilerlemesiyle birlikte adam namazını bırakmıyor ve ibadetini sürdürüyor. Araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında devam eden bu olay, çevredeki insanların dikkatini çekiyor ve şaşkınlıkla izleniyor.

Video, sosyal medyada hızla yayılarak tartışmalara yol açtı. Kimileri adamın bu tutumunu cesur ve inançlı bulurken, diğerleri ise trafikte böyle bir davranışın tehlikeli olduğunu ve diğer sürücülerin canını riske attığını belirtiyor.

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