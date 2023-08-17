Yonca Evcimik photoshop harikası çıktı. Görenler şoke oldu

‘Abone’, ‘Kendine Gel’, ‘9.15 Vapuru’ gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Yonca Evcimik sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla sık sık gündem oluyor. Şimdilerde Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Evcimik, bikinili görüntüleriyle çok konuşuldu.

59 yaşındaki popçunun, sosyal medya hesabından paylaştığı photoshoplu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekti.

Yonca Evcimik'i görenler, "Sosyal medya hesabındaki fotoğrafı çok farklı" yorumunu yaptı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in görüntülerini 2.Sayfa'da paylaşınca ünlü popçunun bikinili halleri gündem oldu.

Evcimik, hakkında çıkan haberlere kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Eski ve yeni tarihleri haberleri alıntılayan Evcimik; 'Ya kızlar beni hep böyle şezlongda cebelleşirken çekiyorlar. Hiç sülün gibi yatarken çekmezler' notunu düşüp görüntüleri paylaşan 2.Sayfa'yı etiketledi.