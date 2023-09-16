Yonca Evcimik'in 60 yaş pozları yıktı geçti

Gerçek adı Fatma Yonca Evcimik olan şarkıcı güzelliğiyle gençlere taş çıkartıyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle gündem olan ünlü şarkıcı 60. yaşına özel pozlar vermek üzere kameralar karşısına geçti. Yonca Evcimik doğum günü pozlarını sosyal medya hesabındaki takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

60 yaşına giren Yonca Evcimik kutlama pozlarını peş peşe paylaştı.

Evcimik, paylaşımına, "Yeni yaşa yeni fotoğraflar. Hoşgeldin 60 İyi ki doğmuşum. Hayallerimi gerçekleştirmiş, yenileri için enerji dolmuşum. Bu akşam yeni yaşımı sahnede kutluyorum." notunu düştü.