Türk futbolunu derinden sarsan bahis soruşturmasının yankıları sürerken, flaş bir gelişme yaşandı. Federasyon, açıkladığı listede Süper Lig devi Beşiktaş'ta forma giyen Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın da bahis yaptığını belirtmişti. Bu gelişmenin ardından iki futbolcu tazminat davası açma kararı aldı.

ERSİN DESTANOĞLU VE NECİP UYSAL'IN TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonnu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında yer alan Beşiktaşlı oyuncular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, salı günü soluğu adliyede almıştı. Savcılığa yaptıkları suç duyurusunun ardından TFF'ye evraklarını ileten oyuncuların tedbir kararı kaldırıldı.

PFDK tarafından yürütülen incelemede, bahis hesaplarıyla ilişkilendirilen banka bağlantılarının gerçekte oyunculara ait olmadığı, hesaplarla kayıtlı telefon numaralarının da futbolcularla hiçbir ilgisinin bulunmadığı tespit edildi.

FEDERASYONA DAVA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İki futbolcu da yaşadıkları süreç nedeniyle son derece tepkili. Hem Ersin'in hem de Necip'in isimlerinin bahis soruşturmasıyla anılmasının kendileri ve aileleri üzerinde derin bir üzüntüye sebep olduğu belirtilerek, "Hiçbir ilgimiz olmayan bir konuyla adımızın yan yana gelmesi itibarımızı zedeledi. Gerçekler ortaya çıkacak ve bunu yapanlar da cezasız kalmayacak" serzenişinde bulunduğu kaydedildi. İki futbolcunun da süreçle ilgili TFF'ye tazminat davası açacağı iddia edildi.