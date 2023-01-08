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Şaşırtan çıkış. Güneş Weghorst'un yerine bakın kimi istedi. Yönetim 'Aboubakar veya Hulk' dedi ama

Manchester United Beşiktaş'a 3 milyon Euro ödeyecek.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 12:28
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Yönetim 'Aboubakar veya Hulk' dedi ama. Şaşırtan çıkış. Güneş Weghorst'un yerine bakın kimi istedi

Şaşırtan çıkış. Güneş Weghorst'un yerine bakın kimi istedi. Yönetim 'Aboubakar veya Hulk' dedi ama
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılığına artık kesin gözüyle bakılırken, Manchester United'ın teklifinin detayları da ortaya çıktı.

Beşiktaş, Weghorst'u Burnley'den sezon sonuna kadar kiralamıştı. Bunun karşılığında da Hollandalı futbolcuya 3 milyon euro ödenecekti. Siyah beyazlı kulüp bu paranın bir miktarını da vermişti.

Manchester United Kulübü'nün Beşiktaş'a bu paranın tamamını ödemeyi kabul ettiği belirtildi. 

İngiliz kulübüyle futbolcu arasındaki anlaşmanın Katar'daki Dünya Kupası'ndan hemen sonra gerçekleştiği, Weghorst'un da döner dönmez konuyu başkan Ahmet Nur Çebi'ye açtığı öğrenildi. Weghorst'un Manchester'da ev bile tuttuğu ve ailesinin yerleştiği de ileri sürüldü.

YERİNE KİM GELECEK?

Beşiktaş yönetimi Weghorst'un yerine bir golcü almak için liste yaptı ve en başa da Ronaldo transferinden sonra Al Nassr'dan ayrılmak üzere olan eski futbolcusu Aboubakar'ı yazdı.

Ancak teknik direktör Şenol Güneş'ten yönetimi şaşırtan bir çıkış geldi. Güneş'in eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı istediğini bildirdiği ileri sürüldü.

Burak'ın 38 yaşına gelmesinin yanı sıra taraftardan da tepki gelebileceğini düşünen yönetimin ise Aboubakar'ın yanı sıra Brezilyalı Hulk'u da listeye aldığı belirtildi.

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