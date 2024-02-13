Yönetim onay verdi. Avrupa devinin yüzde 25'i satıldı

Premier Lig, internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda, satış işleminin yönetim kurulu tarafından onaylandığını ve herhangi bir engelin bulunmadığını açıkladı.

Petrokimya devi INEOS’un sahibi olan Ratcliffe, kulübün yüzde 25’ine 1,25 milyar sterlin ödeyerek futbol işlerinin yönetimine ortak olacak.

Ratcliffe, 71 yaşında olmasına rağmen Old Trafford Stadı’nın geliştirilmesi için 236 milyon sterlin daha harcayacak.

Manchester United, 2005 yılında Glazer ailesinin 790 milyon sterlinlik teklifini kabul etmişti.