Yönetim onay verdi. Avrupa devinin yüzde 25'i satıldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yönetim onay verdi. Avrupa devinin yüzde 25'i satıldı
İngiltere Premier Lig yönetimi, Manchester United'ın yüzde 25'inin İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'e satışına onay verdiğini açıkladı.

Premier Lig, internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda, satış işleminin yönetim kurulu tarafından onaylandığını ve herhangi bir engelin bulunmadığını açıkladı.

Petrokimya devi INEOS’un sahibi olan Ratcliffe, kulübün yüzde 25’ine 1,25 milyar sterlin ödeyerek futbol işlerinin yönetimine ortak olacak.

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Ratcliffe, 71 yaşında olmasına rağmen Old Trafford Stadı’nın geliştirilmesi için 236 milyon sterlin daha harcayacak.

Manchester United, 2005 yılında Glazer ailesinin 790 milyon sterlinlik teklifini kabul etmişti.

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