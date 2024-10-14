Yönetmen ve yazar Sadık Battal vefat etti

Yönetmen ve yazar Sadık Battal, geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında yaşama veda etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi, aynı zamanda yönetmen ve yazar Sadık Battal, 61 yaşında vefat etti.

Rahatsızlanarak İstanbul'daki Medipol Acıbadem Bölge Hastanesine kaldırılan Battal, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde yapan Battal, doktorasını ise yine aynı üniversitede 2003'te tamamladı.

Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu'nda ve Gaziantep Üniversitesi'nde de görev yaptı. Battal, 2006'da Vadi Yayınları'ndan "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabını çıkardı.

"Yavuz Turgul'un Dünyası" adlı belgeseliyle çeşitli festivallerde de yer alan Battal, Ülke TV'de "Tahta Köprü" programını hazırlayıp sundu.