Yorgun mermide hayatını kaybeden adamın zanlısı 4 ay sonra yakalandı

Kaynak: İHA
Yorgun mermide hayatını kaybeden adamın zanlısı 4 ay sonra yakalandı
Gaziantep'te, motosikletiyle seyir halindeyken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Murat Sever'in katil zanlısı 4 ay sonra yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde 10 Eylül 2023 günü iddiaya göre, çalıştığı fabrikadan mesai bitimiyle çıkan Murat Sever (25), motosikletiyle evine gittiği sırada kontrolünü kaybederek devrildi.

Murat Sever'in motosikletiyle devrildiği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların kaza yaptığını düşündüğü Sever'in başına yorgun mermi isabet ettiği tespit etti.

Ağır yaralı olan Sever, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede 7 günlük yaşam savaşı sonrası hayatını kaybetti.

Olay sonrası yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve çalışmalar yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sever'in katil zanlısını tespit ederek yakaladı. Yakalanan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "10.09.2023 tarihinde yorgun mermi neticesi bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi olayının şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak, çıkarıldığı Adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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