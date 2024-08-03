Yorgun merminin isabet ettiği kadın yaralandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Güvende Yaylası’nda 50 yaşındaki Emine Bulut, 4 yaşındaki kızı Azra Bulut ile yayladaki evine giderken yorgun merminin hedefi oldu. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Güvende Yayla Şenlikleri için yaylaya gelen Emine Bulut, evine doğru yürüdüğü sırada sol koluna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Merminin, kadının sol kolundaki atardamara isabet ettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan Emine Bulut, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Kürtün Devlet Hastanesi’ne, ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun kan kaybına rağmen sağlık durumu stabil olan Bulut’un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, merminin kim tarafından ateşlendiğini tespit etmeye çalışıyor.