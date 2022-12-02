Yorgunluktan nasıl kurtuluruz?

Yorgunluğun birçok nedeni olabilir. Bunu ancak doktor muayenesiyle öğrenmemiz mümkün olabiliyor. Ancak yorgunluk hemen hepimizih gün içinde başımıza geldiği bir durumdur. Bundan kurtulmanın basit yolları ise şöyledir:

Hızlı kilo vermek uğruna uygulanan ve tek tip besine dayanan, vücudun elektrolit, sodyum-potasyum dengesini bozan diyetler yerine dengeli beslenmeliyiz.

Düzenli egzersiz yapmak hem beyni çalıştırır hem de kasları yorar. Her gün spor yapma imkanı olanlara 30 dakika, haftada üç gün zaman ayırabilenlere ise 50 dakika tempolu yürüyüş önerilmektedir.

Mevsim geçişlerinde atmosfer basıncı, sıcaklıklar ve gün ışığının miktarı değişir. Bu değişim vücuttaki bazı hormonları etkiler ve vücut direncini kırarak daha duygusal ve hastalıklara açık olmaya neden olur. Bu dönemlerde sağlıklı beslenmeli iyi bir uyku çekmeliyiz.