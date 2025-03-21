Yörükler iftar sofrasında buluştu!

Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi yıldönümünde şehitler için okutulan mevlit, bu yıl Ramazan ayına denk geldiği için iftar saatinde yapıldı. Programa Pamukkale İlçe Kaymakamı Uğur Bulut, İl Kültür Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeğinde yazar Esat Şişman, Çanakkale kahramanlık destanlarını anlatan bir sunum yaptı. Binyıl Tarih Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ahmet Aydınlı ise iftar duasını okudu.

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, etkinliğin önemine vurgu yaparak, "Şehitlerimizi her 18 Mart'ta anmaya devam ediyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah 11. mevlidimizde de bir arada oluruz" dedi. AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise, "Bu güzel gelenek 10 yıldır devam ediyor. Yörükler Derneği, Denizli'nin kültürel yapısında önemli bir yere sahip. Ramazan'ın ruhuna uygun etkinlikler düzenliyorlar. Tüm hemşehrilerimizin Ramazanı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.