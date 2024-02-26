Yorum size ait. Bu kadar çifte standart olur mu?

Kaynak: Haber Merkezi
Yorum size ait. Bu kadar çifte standart olur mu?
Mauro Icardi'nin Ankaragücü-Galatasaray maçında yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu ve sosyal medyada taraftarları ikiye böldü. Beşiktaş hesabının Icardi'nin aldığı 1 maçlık ceza ile ilgili yaptığı hareket dikkat çekti.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ankaragücü taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 maç ceza aldı ve 19.500 TL para cezası uygulandı.

Tartışma konusu olan bu karar sonrasında, sosyal medyaya düşen bir fotoğraf gündem oldu.

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YORUM YOK!
Beşiktaş taraftar hesabının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, aynı hareketi yapan Beşiktaşlı Pascal Nouma'nın 7 ay, Galatasaraylı Icardi'nin 1 maç ve Fenerbahçeli Robin Van Persie'nin ceza almamasına yönelik bir fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşılan bu fotoğraf sonrası taraftarlar, 'Adalet nereye işliyor?, 'Lobi meselesi çok yazık!' 'Bu kadar çifte standart olur mu?' tarzında yorumlar yapıldı.

NE OLMUŞTU?
Robin Van Persie, 2017 yılında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaşlı futbolcuya tombala hareketi yapmış, Beşiktaş taraftarına dil sallama hareketi de yapmıştı.
PFDK, Van Persie'nin dil hareketi nedeniyle 3 maçlık ceza vermiş, daha sonrasında 2 maça indirmişti.
Tombala hareketi nedeniyle ise herhangi bir ceza verilmemişti.

PASCAL NOUMA 7 AY ALMIŞTI
Pascal Nouma, 2003 yılında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında elini şortuna soktuğu ve tombala hareketi olarak tarihe geçen hareketi yaptığı için Federasyon tarafından 7 ay futboldan men edilmişti.
Bu hareket, yıllarca unutulmamıştı.

ICARDI 1 MAÇ CEZA!
Icardi'nin yaptığı hareket sonrası 1 maçlık ceza alması, taraftarlar tarafından büyük eleştiriye neden oldu.
Cezayı az bulan taraftarlar, cezanın daha fazla maç olacağını beklemişti.

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