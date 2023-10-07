Younes Belhanda değil, Younes Alemdar! Yaptığı paylaşımla diğer takımlara yargı dağıttı

Adana Demirspor'un Faslı yıldızı Younes Belhanda, çektiği video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Younes Belhanda değil, Younes Alemdar! Yaptığı paylaşımla diğer takımlara yargı dağıttı

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.

Rakibini Nani'nin attığı golle 1-0 yenen Mavi Şimşekler, 3 puanı hanesine yazdırdı ve yükselişini sürdürdü.

Bu sonuçla Adana Demirspor, 17 puana çıkarak 3. sıraya oturdu.

Mücadele sonrası Younes Belhanda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

YOUNES ALEMDAR!
33 yaşındaki Belhanda, Kurtlar Vadisi dizisinin meşhur bir repliğini Adana Demirspor'a uyarladı ve söyledi.

Belhanda, adeta diğer takımlara racon kesti ve meydan okudu.

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