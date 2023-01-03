3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Youtube’dan Android kullanıcıları için karar. O özelliği değiştiriyor

Youtube’dan Android kullanıcıları için karar. O özelliği değiştiriyor

YouTube, Android kullanıcıları için video oynatıcı içerisinde yer alan kırmızı ilerleme çubuğunu gri ile değiştirmeye karar verdi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:57
Takip Et

Youtube Android kullanıcıları için o özelliği değiştiriyor

Youtube’dan Android kullanıcıları için karar. O özelliği değiştiriyor
+
Aa
-

YouTube kullanıcı deneyimini artırmak adına yeni özellikler bünyesine ekliyor.

Bu kapsamda Android kullanıcıları için tasarım değişikliğine gitti. Hatırlayacağınız üzere Google, Ekim 2022’de YouTube’un web ve mobil uyglamalarında köklü tasarım değişikliği için çalışmalarını başlattı. İşte bu kapsamda attığı yeni adımı aktaran 9to5Google'a göre YouTube, Android kullanıcıları için yeni video oynatıcı tasarımı geliştirdi.

ANDROİD İÇİN ÖZELLİK

Farklı özellikleri test eden şirket, 2022’nin başlarında yeni video oynatıcı sunmuştu. Android kullanıcılarına ve iOS kullanıcıları için farklı arayüzleri de deneyen YouTube, bu kapsamda ekranın altında yer alan beğen/beğenme butonlarında değişiklik yapmıştı.

Kısıtlı kullanıcı ile test edilen özellik, koyu temayı kullanmayı tercih eden Android kullanıcıları için video izlerken ilerleme çubuğunun rengini gri ile değiştirdi.

Özellik bir süredir test ediliyordu ancak 30 Aralık'tan itibaren daha fazla kullanıcıyı ulaşmaya başladı. Özelliğin iOS tarafına ne zaman sunulacağı ise bilinmiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
1
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
3
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
5
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.