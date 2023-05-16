'YouTube bağımlısıyım' diyenlere kötü haber: Ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

Editör: Sami GÜREL

Griffith Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Okulu'ndan Dr. Luke Balcombe ve Emeritus Profesör Diego De Leo isimli araştırmacı YouTube'un ruh sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma başlattığını duyurdu.

Araştırma, 29 yaşın altındaki bireylerin ve düzenli olarak diğer insanların yaşamlarıyla ilgili içerikleri izleyenlerin olumsuz etkilere maruz kaldığını ifade etti.

Balcombe, içerik oluşturucular ve izleyicileri arasındaki parasosyal ilişkilerin gelişmesinin 'endişe kaynağı' olabileceğinin altını çizdi.

Araştırmada, bazı içerik oluşturucuların takipçileriyle sağlıklı ilişkiler geliştirebildiği belirtilirken, bu durumun sosyal kaygıyı şiddetlendirebileceği ve kişisel gelişim için çok önemli olan yüz yüze etkileşimleri engelleyebileceği aktardı.

Bireylerin YouTube'daki zamanlarını sınırlamalarını ve yalnızlıkla mücadele etmek ve pozitif ruh sağlığını desteklemek için alternatif sosyal etkileşim biçimleri aramalarını öneriyor.