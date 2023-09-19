Youtube gelirini askıya aldı. Dört kadına cinsel saldırıyla suçlanmıştı

YouTube, 4 kadının 2006 ve 2013 yılları arasında Russell Brand'in cinsel saldırısına uğradıklarını açıklamalarının ardından ünlü oyuncunun kanalından elde ettiği reklam gelirlerine erişimi engelledi.

Youtube gelirini askıya aldı. Dört kadına cinsel saldırıyla suçlanmıştı

YouTube, "sorumlu yayıncılık politikasını ihlal ettiği" gerekçesiyle ünlü oyuncu Russell Brand'in kanalının reklam gelirlerini engelledi. Platform, kullanıcılarını "korumak" için harekete geçtiğini açıkladı.

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Brand, 6,6 milyon abonesi olan kanalında düzenli videolar yayınlıyordu. Brand’in YouTube kanalından aylık ortalama kazancı 30 bin pound (yaklaşık 1 milyon Türk Lirası) düzeyindeydi.

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Bir YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bir içerik oluşturucunun platform dışı davranışı kullanıcılarımıza, çalışanlarımıza veya ekosistemimize zarar verirse harekete geçeriz" dedi.

NE OLMUŞTU

Brand, 2006-2013 yılları arasında dört kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Brand ise suçlamaları reddediyor. 48 yaşındaki İngiliz komedyen ve aktöre yönelik iddialar, İngiltere'de Times ve Sunday Times gazeteleriyle, Channel 4 televizyonunda yayımlanan Dispatches programında dile getirildi.
Brand'e yönelik suçlamalar şöyle:

Sunday Times gazetesine konuşan bir kadın, Brand'in 2012'de ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, aynı gün tedavi gördüğünü iddia etti. Gazete, kadının iddialarını destekleyecek, tedaviyle ilgili tıbbi kayıtları gördüğünü bildirdi.

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Başka bir kadın da Brand'in 30'lu yaşlarının başında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Saldırı sırasında henüz 16 yaşında ve öğrenci olduğunu söyleyen kadın, Brand'in kendisine 'çocuk' diye hitap ettiğini; ilişkileri sırasında duygu sömürüsüne ve denetleme amaçlı kontrole maruz kaldığını söyledi. Brand'in, 16 yaşındaki kadınla BBC'de sunuculuk yaparken ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

Bir diğer kadın da Brand'in Los Angeles'ta birlikte çalıştıkları dönemde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. İddiasına göre Brand onu, suçlamasıyla ilgili olarak birisiyle konuşması halinde, mahkemeye vermekle tehdit etti.

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Yine adının açıklanmasını istemeyen bir başka kadın da, Brand'in, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, ilişkileri boyunca fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığını iddia etti.

İngiliz komedyen ve aktör ayrıca geçmişte kariyerinde zirvedeyken iş yerinde sık sık; soyunmak, cinsel sözler söylemek ve agresif davranmak dahil bir dizi uygunsuz hareketle de suçlanıyor.

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