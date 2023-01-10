YouTube ile ilgili o özellik geliyor. Tarih belli oldu

YouTube, TikTok'a rakip olarak 2020'nin sonlarında yayına aldığı Shorts özelliğine para kazanma özelliği ekliyor.

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u 2020'nin sonlarında kullanıma sunmuştu.

Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, kısa süre içinde oldukça başarılı oldu.

1 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

Ensonhaber'de yer alan bilgilere göre, Google’ın reklam bölümünün başındaki isim Jerry Dischler, YouTube Shorts’ta tıpkı Reels’da olduğu gibi reklamlar gösterileceğini daha önce açıklamıştı.

YouTube Shorts, 1 Şubat'tan itibaren YouTube İş Ortağı Programı'na katılacak. Bu karar, artık kısa video üreten kullanıcıların reklam geliri elde edebileceği anlamına geliyor.

YouTube, Shorts akışındaki videolar arasında görüntülenen reklamlardan elde edilen gelirlerin bir kısmını içerik oluşturuculara dağıtacak.

Geçtiğimiz yıl içerik üreticilerini Shorts videosu yüklemeye teşvik etmek için 100 milyon dolarlık bütçe ayıran YouTube, şimdiye kadar bu paranın yüze 40'ını içerik üreticilerine dağıttı.

Platform, gelecekte Shorts ve reklamlar için daha fazla destek paketi oluşturacağını da söylüyor.