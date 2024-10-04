YouTube Shorts uzunluğu artıyor!

Kaynak: Shiftdelete
YouTube Shorts uzunluğu artıyor!

Google, YouTube Shorts için maksimum video uzunluğunu artıracağını açıkladı. Peki yeni düzenleme ile süre kaç saniye olacak?

Kısa videoların popülaritesi arttıkça Instagram ve YouTube da kısa video akıma katıldı.

Ancak son dönemde platformlar, kısa videoların süresini birkaç saniyeden birkaç dakikaya çıkarmaya yönelik adımlar atmaya başladı.

Shiftdelete’in haberine göre TikTok ve Instagram’ın ardından son gelen bilgilere göre YouTube da benzer bir hamle yapaca. Peki YouTube Shorts video uzunluğu ne kadar olacak?

YouTube Shorts videoları şu anda maksimum 60 saniye ile sınırlı tutuluyor.

Edinilen bilgiye göre YouTube Shorts için maksimum video uzunluğu 15 Ekim itibariyle 3 dakikaya (180 saniye) çıkacak. Google, maksimum içerik süresinin artırılmasına yönelik çok fazla talep aldığını açıkladı.

Google, YouTube Shorts için birkaç değişiklik daha yapacak. Bu değişikliklerden biri de video durdurulduğunda üst kısımda Trendler butonunun gösterilecek. Ayrıca bazı yorumlar, doğrudan ekranda gösterilecek.

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