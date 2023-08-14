YouTube'da bu özelliği kullananlara flaş karar. Kullanıcıya iki seçenek sunulacak

YouTube, reklam engelleyici kullananlarla mücadele etmeye hazırlanıyor. İçerik izlemek isteyenlere iki seçenek sunulacak.

YouTube'da bu özelliği kullananlara flaş karar. Kullanıcıya iki seçenek sunulacak

Editör: Serhat AĞA

YouTube, video aralarına reklam vermeye devam ediyor. Platform bu sorunla karşılaşmak istemeyenlere "Premium aboneliği" fırsatını sunuyor. Birçok kullanıcı Premium abonelik almak istemediği için "reklam engelleyici" kullanıyordu.

Youtube, reklam engelleyiciler açıkken platforma erişimi kapatacağını açıkladı.

Bu anlamda Google da Youtube'a destek çıkarak, bazı kullanıcıların karşısına “YouTube’da reklam engelleyicilere izin verilmez.” mesajını çıkarıyor.

İçerik izleme platformu, reklamdan sıkılanları iki seçeneğe yönlendiriyor: Premium almak veya reklamları izlemek. YouTube, yeni özelliği geri sayıma aracı özelliğiyle birlikte ise reklam engelleyici için zaman ayarlı uyarı veriyor.

Bu yeni özellik, menünün sağ üst köşesinde yer alacak. Bununla birlikte zamanlayıcının süresi hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak erişim engelinin süre dolduktan sonra devreye gireceği belirtiliyor. Şirket daha öncesinde de bu konuyu oldukça ciddiye aldığını aktardı.

İŞTE YOUTUBE'DAN GELEN BİLDİRİM

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