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YouTube televizyona rakip oluyor. Ücretsiz olacak

YouTube, televizyona rakip olmak için televizyon benzeri bir platform üzerinde çalışıyor.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:16
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YouTube'dan televizyona rakip olacak platform

YouTube televizyona rakip oluyor. Ücretsiz olacak
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Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, YouTube, 2017 yılında YouTube TV adlı bir platform kurmuştu. Bu sistemde pek çok kanal uygun fiyatlı olarak izlenebilir hale gelmiş ancak Türkiye'de kullanıma açılmamıştı.

Bu sistemi ücretsiz hale getirmek isteyen YouTube, yeni bir platformu test etmeye başladı.

ÜCRETSİZ YENİ BİR TV PLATFORMU ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

YouTube'un üzerinde çalıştığ yeni sistemde televizyon kanalları gibi televizyon izlemek mümkün olacak.

YouTube TV tarafında Fox, ESPN, CNN, NFL TV ve CBS gibi kannallar destekleniyordu. Yeni platfromda çok daha fazla kanalın desteklenmesi bekleniyor.

Platformun ücretsiz olacağı da bildirildi.

Test aşamasında olduğu aktarılan hizmetin detayları ilerleyen dönemde detaylandırılacak.

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