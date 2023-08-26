Yozgat merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Yozgat, Mersin ve Adana'da, Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 IŞİD terör örgütü mensubuna operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 IŞİD üyesi tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Yozgat merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkartılmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, IŞİD terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldıkları belirlenen 5 kişinin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Yapılan takip sonucu Yozgat, Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 IŞİD şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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