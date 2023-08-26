Yozgat merkezli 3 ilde IŞİD operasyonu: 4 tutuklama

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkartılmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, IŞİD terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldıkları belirlenen 5 kişinin kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.
Yapılan takip sonucu Yozgat, Mersin ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 IŞİD şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.