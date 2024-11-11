Yozgat’ta ‘Doğu Kayını’ koruma altına alındı

Kaynak: ANKA
Yozgat’ta ‘Doğu Kayını’ koruma altına alındı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Şebek bölgesinde tespit edilen ve sadece bu bölgeye özgü olduğu belirtilen Doğu Kayını ağaçlarının bulunduğu 117 hektarlık alan ‘Gen koruma alanı’ ilan edildi. Alana tabela dikildi. Tabelayla ağaçların korunması isteniyor.

Orman Genel Müdürlüğü, ağaç türlerinin asırlar boyunca doğada oluşturdukları tür içi genetik çeşitliliğini koruyup, ıslah faaliyetlerinde gen kaynağı olarak yararlanılması amacıyla çalışma yürütüyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat’ta önceki yıllarda iki ayrı ağaç türünün tespit edilerek koruma altına alındığı öğrenildi.

Akdağmadeni ilçesinin Başçatak ve Sorgun ilçesinde Sarıçam türlerinin bulunduğu ormanlık alanların "gen koruma alanı" olarak ilan edildiğini belirten yetkililer, Aydıncık ilçesinin 1500 rakımlı Şebek bölgesinde ise bölgeye özgü Doğu Kayını ağaçlarının bulunduğunu bildirdi.

Kayın ağaçlarının genel olarak Karadeniz bölgesinde yetiştiği, Aydıncık ilçesinde de Karadeniz ikliminin hakim olmasından dolayı ormanlık alanlarda kayın ağaçları yetiştiği ifade edildi.

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