Yozgat’ta kayısı ağacı şiddetli rüzgarda devrildi, çağlaları kapışıldı

Kaynak: İHA
Yozgat’ta kayısı ağacı şiddetli rüzgarda devrildi, çağlaları kapışıldı
Yozgat'ta etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde bir kayısı ağacının devrilmesine neden oldu.

Yola devrilen ağacın çağlaları, mahalle sakinleri ve çocuklar tarafından toplandı.

Yimpaş Siteleri önünde bulunan kayısı ağacı, şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden koparak yola devrildi. Olayın ardından mahallede trafik kısa süreliğine dururken, devrilen ağacın çağlaları toplandı. Belediye ekipleri olay yerine gelerek ağacı kesip kamyona taşıyarak yolu açtı.

Mahalle sakinlerinden Orhan Mercan, olayı şu şekilde anlattı: "Evde eşimle oturuyordum, ağaç bir aracın üstüne devrilmişti. Rüzgar çok şiddetliydi, durumu hemen itfaiyeye bildirdim."

Cemil Cansever Rüzgar isimli vatandaş ise, "Rüzgar bir hayli şiddetliydi, kayısı ağacı devrildi. Biz de çağla topluyoruz. Daha önce kayısılar çok yüksekteydi, yetişemiyorduk. Şimdi topluyoruz. Apartmanın demirleri de düştü, çok kötü oldu" şeklinde konuştu.

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