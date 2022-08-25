O ilimizde kene paniği. Ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

İHA’nın haberine göre; Yozgat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı neden olan kene, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için risk oluşturmayı sürdürüyor.

Kentte, 2022 yılı içinde toplam 2 bin 683 kişi vücuduna kene yapışması şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Kene vakasının en yoğun oluğu ilçe ise Akdağmadeni ilçesi oldu. Kene yapışması sonucu 58 kişi tedavi amacıyla başka illere sevk edilirken Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki H.D.’nin hayatını kaybetmesiyle keneden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

“VATANDAŞLARIMIZ KENE KONUSUNDA DİKKATLİ OLMALI VE TEDBİRLERİNİ ALMALILAR”

Yılmaz, kene ısırması sonrası belirtilerin en erken 1 ila 3 gün arasında en geç ise 9 gün içerisinde ortaya çıktığını belirterek şunları ifade etti:

“Vatandaşların kene ısırması sonrası ilk 10 gün içerisinde kendilerini ateş, bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, kas ve baş ağrısı yönünden gözlemlemeleri gerekiyor. Bu şikâyetlerden bir ve birden fazlası olursa acilen sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Kene hastalığından korunmak için etkin bir aşımız yok, destek tedavisi veriyoruz. Kırsal kesimde özellikle kene vakalarının çok görüldüğü bölgelerdeki vatandaşlarımız kene konusunda dikkatli olmalı ve tedbirlerini almalılar”

Uzmanlar ise kırsal kesimlerde ve vakaların çok görüldüğü bölgelerdeki vatandaşların keneye karşı dikkatli olmalarını ve tedbir almalarını önerdi.

“YAKLAŞIK 2 BİN 700 KİŞİNİN VÜCUDUNDAN SAĞLIK KURULUŞLARIMIZ TARAFINDAN KENE ÇIKARTILDI”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Yılmaz şunları söyledi:

“Yozgat ilimizde kene vakalarını çok görüyoruz. Yaklaşık 2 bin 700 kişinin vücudundan sağlık kuruluşlarımız tarafından kene çıkartıldı. Kene risk oluşturduğu için kırsal kesime çıkarken, orman, bağ, bahçe, tarla ve piknik alanlarına giderken vatandaşlarımız kıyafetlerini açık renkte tercih etmemeliler ve pantolon paçalarını çoraplarının içerisine sokmamalılar. Kırsal kesimden döndükten sonrada hemen vücutlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Özellikle saç dipleri, kulak arkası, koltuk altı, göbek deliği ve kasıklar dâhil olmak üzere ve keneyi de gördükleri anda hemen çıkartmalarını istiyoruz. Kendileri çıkaramıyorlarsa bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmaları ve çıplak elle keneye temas etmemeleri gerekiyor. Bir eldiven ya da poşet yardımıyla çıkarmaları gerekiyor”