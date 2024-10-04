Yozgat’ta kuraklık alarmı

Yozgat'ta kuraklık nedeniyle Gelingüllü Barajı'nın doluluk oranı %8'e kadar düştü. Suların çekildiği barajda çobanlar hayvanlarını otlatmaya başladı.

Yozgat genelinde barajlardaki su seviyesi %30'un altına düşerken, Gelingüllü Barajı'nda bu oran %8'in altına geriledi. İçme suyu ve tarımsal sulama için kullanılan barajdaki su seviyesinin düşmesi vatandaşları endişelendirdi. Bir zamanlar sularla kaplı olan alanlarda şimdi küçükbaş hayvanlar otluyor.

Gedikhasanlı köyünde çobanlık yapan Coşkun Binici, hayvanlarını otlattığı alanın önceden su ile dolu olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz yerler 2-3 metre su altındaydı. Şimdi ise hayvanlarımı otlatıyorum" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Ömer Faruk Karaca, kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranının azaldığını belirtti. Karaca, "Son zamanlarda artan kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranı azalmaya başladı. Yapılan sulamalar nedeniyle sularımızda uzun süreli azalmalar belirlendi. Çiftçilerin kullandığı eski sistem vahşi sulamadan dolayı sularımızda sıkıntılar olmaya başladı. İç Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi nispeten daha az yağış alan bölgeler. Yıllık Türkiye yağış ortalamamız 643 mm ancak buralarda daha az. Bundan dolayı da barajlarda doluluk oranı giderek azalıyor. Vahşi ve salma sulama dediğimiz sistemleri kullanmaya devam ettiğimiz sürece ve yağmurlarda da azalma olması durumunda ileride daha büyük sıkıntılar çekeceğimiz aşikârdır. Bundan dolayı çiftçilerimizin devletin sağladığı destekler ile basınçlı sulama sistemlerine, belki yer altı sulama sistemlerine geçmesi daha iyi olacaktır" dedi.