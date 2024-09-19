Yozgat’ta sağanak hayatı felç etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yozgat’ta sağanak hayatı felç etti

Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yozgat'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sular altında kalan Dörtyol mevkiinde araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların sulara gömüldüğü görülürken, esnaf ise iş yerlerini su basmaması için mücadele etti. Yozgat Belediyesi ekipleri cadde ve yollarda bulunan rögarlarda çalışma yaparak, suyun akışını sağlamaya çalıştı.

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Esnaf Sedat Güneş, her yağış sonrası cadde ve yollarda su birikintilerinin yaşandığını söyledi.

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