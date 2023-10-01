Yozgat’ta sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Yozgat’ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı.

KAYNAK: İHA
Yozgat’ta sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Yozgat’ta 2 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken Köseoğlu ve Eskipazar Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Evdeki eşyaların tamamı sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suyu tahliye etti.

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"EŞYALARIMIZIN HEPSİ SUDA YÜZÜYORDU"

Ev sahibi Döndü Erdem, "Kapıyı açar açmaz su üzerimize yürüdü. Bir şey yapmadık, evimde yaşlı hastamızda vardı onu kurtarmaya çalıştım. Komşular ambulansı aradı hastamızı kurtardı. Eşyalarımızın hepsi suda yüzüyordu, 2 gündür böyle temizlikle uğraşıyoruz. Çok mağdur olduk" dedi.

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Komşularına yardım eden vatandaşlardan Yusuf Yanıker ise, "Mazgalların giderlerinin yetersizliğinden dolayı yola dolan sular taşıp apartmanın giriş katlarındaki tüm daireler sular altında kaldı. Komşularımın eşyaları sular altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Eşyaların hepsini çöpe attık" şeklinde konuştu.

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