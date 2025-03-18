Yozgat’ta şehitler dualarla anıldı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, ilçe ve köylerde bulunan şehitlik ve şehit kabristanlarını 18 Mart öncesinde ziyaret edip, temizliğini yaptı, yıpranan bayraklar yenilendi.

Yozgat merkez şehitliğinde düzenlenen resmi program öncesinde, çeşitli anaokulu ve sınıfında eğitim gören minikler, öğretmenleriyle birlikte şehitliği ziyaret etti. Öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri karanfil ve şehitlerle ilgili yaptıkları resimleri şehit kabristanlarına bırakıp, dua etti. Ardından gerçekleştirilen resmi törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı.

Tören birliği şehitler anısına üç el atış yaptıktan sonra, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve diğer protokol üyeleri ve şehit yakınları, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp, dua etti.