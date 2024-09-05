Yeniden Refah'tan Kasım Gülpınar'a zehir zemberek sözler: Selamla geldi, selamsız gitti

Yerel seçimler öncesi AKP'den ayrılarak Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Gülpınar, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtirken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’tan düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gülpınar’ın istifasına ilişkin konuşan Kılıç, “Ayrılmasının haklı gerekçeleri olsaydı ayrıldığı gibi başka bir partiye geçebilirdi. Aldığı oyun 200 bini YRP'nin oylarıdır, belki de bir 50 bini kendisinin getirdiği oylardır. Genel Başkanımızla vedalaşmadan, gelirken selamla geldi, giderken selamsız gitti. Hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Para alamamak, projeyi onaylatamamak, Ankara'nın hibelerinden yararlanamamak, seçilmiş belediye başkanının yer değiştirmesi için haklı bir gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

"BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

Gülpınar, başka partiye geçeceği iddialarına ilişkin ise "Halk bağımsız kalmamdan memnun, bir yere geçmiyorum. Halka sordum bağımsız kalacağım. Benim yapmak istediğim siyasete yeni bir anlayış getirmek. Şeffaf olalım, net olalım. Ben halka sorarım. Halk şu anda şu pozisyonumdan memnun. Bu pozisyonu inşallah devam ettireceğim" ifadelerini kullanmıştı.