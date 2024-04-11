YSK 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugünkü toplantısında, siyasi partilerin bazı seçim bölgelerine yönelik itirazlarını karara bağladı.

Bilgilere göre, AKP’nin Gümüşhane merkez ve Kayseri’nin Akkışla ilçesinde seçimlerin iptali, Adıyaman’ın Gölbaşı, Balıkesir’in Balya, Malatya’nın Arapgir ve İzmir’in Güzelbahçe ile Kemalpaşa ilçelerindeki oyların tekrar sayılması talebi kabul edilmedi.

AKP’nin Elazığ’ın Keban ilçesi ve Uşak’ın Banaz ilçesinde mazbatanın iptal edilerek ikinci parti olan AK Parti’ye verilmesi talebi ile İstanbul Bahçelievler’de belediye meclis üyeliği için oyların tekrar sayılması talepleri de reddedildi.

CHP’nin Trabzon’un Çarşıbaşı, Samsun’un Alaçam, Afyonkarahisar’ın Bayat, Osmaniye’nin Düziçi, Ankara’nın Bala ve Gaziantep’in İslahiye ilçelerinde oyların tekrar sayılması, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde de seçimin iptaline dair başvurusu kabul edilmedi.

Yeniden Refah Partisi’nin Tokat’ın Çamlıbel, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ve Gaziantep’in Nurdağı ilçelerinde seçimlerin iptali, Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde ise oyların tekrar sayılması talebi reddedildi.

MHP’nin Konya’nın Doğanhisar ilçesi ve Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi, İYİ Parti’nin Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi, DEM Parti’nin Mardin’in Ömerli ilçesi ve Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde seçimin iptaline dair başvurusu kabul edilmedi.

Yeniden Refah Partisi ve MHP’nin Elazığ merkezde, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi’nin Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde oyların tekrar sayılması talebi YSK tarafından reddedildi.

Son olarak, YSK, MHP’nin Çorum’un Uğurludağ ilçesindeki belediye meclis üyeliği seçimlerinde “meclis üyesi sayısının yeniden hesaplanması” talebini kabul etti.