YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılım oranını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
YSK Başkanı Ahmet Yener seçime katılım oranını açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan yerel seçime dair yaptığı son açıklamada seçime katılım oranı ve partilerin kazandığı belediye istatistiklerini açıkladı.

Türkiye dün yerel seçimlerde tercihini açıkladı. Sandıktan çıkan sonuçlar CHP’yi 44 yıl sonra yeniden birinci parti yaparken, AKP kurulduğu günden bu yana ilk defa ikinci parti konumuna düştü.

İstanbul Ankara ve İzmir’de CHP adaylarının kazanmasının yanı sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde AKP’nin kalesi sayılabilecek büyükşehir, il belediyeleri CHP’nin eline geçti.

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KATILIM ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Dünün merak edilen konularından birisi de seçime katılım oranı oldu. YSK Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına çıkarak güncel verilere dair açıklamada bulundu.

Ahmet Yener seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu belirtti. Bununla beraber henüz kesin olmayan sonuçlara göre (Sandıklar an itibari ile yüzde 99.9 açılmış durumda) CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2 belediye başkanlığı kazandı.

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Ahmet Yener’in açıklaması şu şekilde:

Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. Büyükşehirde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir.

AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, DEM Parti 54, YRP 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, DEVA 2, Saadet Parti 1, Sol Parti, TİP 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır.

Üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içinde sonuçlanmıştır. Merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, personellerimize, sandık görevlilerine, görev alanlara, güvenlik güçlerine, siyasi partilere, basın mensuplarına ve Türk milletine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Seçim takvimi süreci devam etmektedir. Kesin sonuçların ilanı sonrası ıslak imzalı tutanaklar erişime açılacaktır.

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