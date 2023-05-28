YSK Başkanı Ahmet Yener son durumu açıkladı: Oyların 75’i açıklandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oylamasının sona ermesinin ardından açılan sandık oranının yüzde 755'ya ulaştığını duyurdu.

Veri akışının sağlıklı devam ettiğini söyleyen Yener, şu ifadelere yer verdi:

Değerli basın mensuplarımız iyi akşamlar diliyorum. An itibariyle yurt içinde açılan sandık oranımız yüz 76, 41.Yurt dışında ise yüzde 42 nokta sıfır bir yurt içi ve yurt dışı toplam açılan sandık oranımız yüzde 75,42. Daha önce de belirttiğimiz gibi an be an bu oranlar ve tüm veriler siyasi partilerimize de paylaşılmaktadır. Değerli basın mensuplarımız şu anda az önce belirttiğimiz gibi bizde toplam yüzde 75 nokta 40 ikisi açılmıştır. An itibariyle yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 nokta 35. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,65, yurt dışında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yurtdışı 75. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 39. 25. Genel, yurt dışı ve yurt dışı oylarının toplamında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle yüzde 53 nokta, 41. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,59 oy oranına sahiptir. Yüksek Seçim kurulu'nun geçici sonuçların ilanının beklenmesini kamuoyuna saygıyla arz ederiz.