YSK Başkanı Ahmet Yener'den elektronik oylama açıklaması! Sandık tarih mi oluyor?

TV100 programcısı Sinan Burhan, YSK Başkanı Ahmet Yener’in kendisine yaptığı açıklamayı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında açıkaldı.

Sinan Burhan, Yener'in “Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde" dediğini bildirdi.

Gazeteci Sinan Burhan, YSK Başkanı Ahmet Yener'in kendisine, "Amerikan seçimlerini inceledik. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. TBMM'de karar" dediğini söyledi.

"AMERİKAN SEÇİMLERİNİ İNCELEDİK"

Sinan Burhan açıklamasında şunları dile getirdi:

"Türk seçim sistemi tarihinde tarihi bir olay. Ahmet Yener Bey ile görüştük. Ahmet Yener Bey konuşmasında, ‘Biz Rusya seçimlerini, Azerbaycan seçimlerini inceledik. Amerikan seçimlerini inceledik. Artık dünyada değişim gelişim teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile de çalışıyoruz. Elektronik oylama sistemi ile ilgili tüm hazırlıklarımız yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde karar’ diyor. Bu gerçekten tarihi bir açıklama. Bu çok tartışılır. Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor."