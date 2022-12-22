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YSK Başkanı için ‘görevden çekilme’ başvurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararının ardından yaptığı açıklama nedeniyle Muharrem Akkaya için ‘Tarafsızlığını yitirdi’ iddiasıyla Yargıtay’a “görevden çekilmeye davet” başvurusu yapıldı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 10:16
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YSK Başkanı Muharrem Akkaya için ‘görevden çekilme’ başvurusu: ‘Tarafsızlığını yitirdi’

YSK Başkanı için ‘görevden çekilme’ başvurusu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararının ardından “mazbata” açıklaması yapan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya için Yargıtay’a “görevden çekilmeye davet” başvurusu yapıldı. 

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Akkaya, karar sonrası İmamoğlu için “Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez” dedi. Tepkiler üzerine Akkaya, bir adaya yönelik değil genel bir değerlendirme yaptığını söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin de bir “kanaati olduğunu” kaydetti. Avukatlar İsmail Sami Çakmak ve Ömer Faruk Eminağaoğlu, Akkaya hakkında “görevden çekilmeye davet disiplin cezasının uygulanması” için Yargıtay’a başvurdu. 

Akkaya’nın İmamoğlu’na verilen cezanın ardından yaptığı açıklamaya değinilen dilekçede, “Seçim takviminin yaklaştığı bir dönemde, YSK tarafından karara bağlanacak konularda YSK başkanının görüş açıklamasının hiçbir hukuksal dayanağı olamaz. Beyanı, her durumda tarafsızlığını ortadan kaldıran bir beyandır” denildi. 

"ETKİSİ ALTINDA KALMAKTIR"

Akkaya’nın Erdoğan’ın adaylığı konusunda bir anayasa hukukçusu ile istişare ettiğini söylemesine de değinilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi: “Adeta bir bilirkişiye başvurması, bu şekilde görüşünün karar öncesi bir başka kişi tarafından da öğrenilmiş ve biliniyor olması ne yargıçlık kimliğiyle ne yaptığı görevle bağdaşmaz.

Bu durum, bağımsız ve tarafsız kalamaması, danıştığı kişi her kim olursa olsun etkisi altında kalarak hareket etmesi de demektir.” Akkaya’nın 2023 seçimlerine yönelik açıklamalarının tarafsız ve bağımsız hareket etmesi kuralı ile bağdaşmadığı da aktarıldı. 

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Halil
22.12.2022 11:18
Siyasiler yargıtaycılar hsk cılar bakancılar hepsi tek adamı kurtarmak için seferber olmuş  
 
aaaa
22.12.2022 11:13
bu adam artık akp nin kapı kulu olmuş  
 
1950
22.12.2022 11:11
Yüzüne Bakınca bu adamın doğru karar vereceğine inancım sıfır !!!!  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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