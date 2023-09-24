YSK Başkanı seçim takvimini duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim hazırlıklarını, mükerrer oy tartışmaları ve elektronik seçimle ilgili başlatılan yeni çalışmayı anlattı.

Yerel seçimler için takvimin 1 Ocak’ta başlayacağını duyuran Yener, "YSK olarak 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini biz nüfus ve vatandaşlıktan alacağız. Kanun uyarınca, 1 Ocak’ta başlayacak seçim takvimiyle listeler ilan edildiği zaman yapılacak işlemleri çıkaracağımız genelgelerle kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇİM

Hürriyet'e konuşan YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şu şekilde:

Seçim takvimi YSK içerisinde nasıl ki 6 Şubat sürecinden sonra kurulumuz kolaylaştırıcı kararlar almış ise, askı süresi içerisinde yine benzeri kolaylaştırıcı uygulamaları yapacağız. Deprem bölgesindekiler için rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda kurul kararlarıyla bir yol haritası çizeceğiz.

1 OCAK'A KADAR EKSİKLİKLER TAMAMLANACAK

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından öncelikle tüm ilçe ve il seçim kurullarında bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi kâğıdı, kalem, mühür, oy kullanma karavanları gibi seçimde gerekli olan malzemeleri, stok durumunu ve ihtiyaç listelerinin bildirilmesi konusunda çalışma yaptık. Özellikle oy verme kabinlerinde eskime nedeniyle yıprananlar, kullanılamaz hale gelenler var. Onların yenilenmesi, oy torbaları kullanıldığı için yeni seçimde ihtiyaç olanların ne kadar olduğunun tespit edilmesi, temini için ihale yapılması ve hazır hale getirilmesi bir süreç alacağı için biz 1 Ocak’a kadar tüm malzeme eksikliğimizi peyderpey gideriyoruz.

'MÜKERRER SEÇMEN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL'

En erken ekim sonu, en geç aralık gibi deprem bölgesine gidip durum tespiti yaparız. Takvim başladıktan sonra kurul üyelerimizin ya da genel müdür, yardımcılarımızın son durum nedir bir tespit yapıp buna göre eksiklik varsa gidereceğiz. Mükerrer seçmen olması mümkün değil. Çünkü biz seçmen listelerini siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Bu konuda da ‘Ölülere oy kullandırıldı’ diye iddialar ortaya atılsa da bunların gerçek olmadığı biliyoruz. Bu konuda somut bir şikâyet de gelmedi.”

ELEKTRONİK OYLAMAYA PİLOT UYGULAMA

Elektronik seçime ilişkin de açıklamalarda bulunan Yener şu ifadeleri kullandı:

"Elektronik seçimle ilgili kanuni düzenleme sadece yurtdışı seçimler için var. Ancak yurtiçinde bir düzenleme yok. Bu parlamentonun konusu. Ben şahsi fikrimi söylüyorum, bir gün Türkiye’de de elektronik oylama olacak. Bu 5-10 sene sonra da olabilir, tarihin ne zaman olduğunu öngörmek mümkün değil. Belki pilot olarak yasal düzenleme yapılır. Oda seçimlerinden ya da parti kongrelerinden başlayıp sonrasında yapılan seçimlerde de uygulanabilir. Biz buna ilişkin çalışmalarımızı yapıp, üniversitelerimizden, ilgili odalardan, bilişim uzmanlarından da görüş alıp, bir yol haritası çizmeyi düşünüyoruz."