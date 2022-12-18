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  • YSK Başkanı'ndan İmamoğlu hakkında söylediği 'siyasi yasak' sözlerine ilişkin yeni açıklama

YSK Başkanı'ndan İmamoğlu hakkında söylediği 'siyasi yasak' sözlerine ilişkin yeni açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza hakkında söylediği "Cezası kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez" sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan YSK Başkanı Muharrem Akkaya’dan yeni açıklama geldi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 18:50
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YSK Başkanı'ndan İmamoğlu hakkında söylediği 'siyasi yasak' sözlerine ilişkin yeni açıklama

YSK Başkanı'ndan İmamoğlu hakkında söylediği 'siyasi yasak' sözlerine ilişkin yeni açıklama
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi ile ilgili "Cezası kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez" sözleri nedeniyle YSK’yı ve YSK Başkanını eleştirilerin odağı haline getirmişti.

Akkaya, bu sözlerine ilişkin yeni açıklama yaparak ‘tarafsız olmadığı’ yönündeki eleştirileri kabul etmediğini söyledi ve “Ben genel prensipleri hatırlattım” dedi.

Habertürk yazarı Kübra Par'a konuşan Akkaya, "Önümüzde somut bir olay veya dosya yok. Ben genel prensipleri hatırlattım" savunmasında bulundu.

Akkaya, "Anayasa ile beraber 6271 sayılı Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 4. Maddesindeki düzenlemeleri anlatmaya çalıştım. Somut bir kişi, olay ya da dosya ile ilgili görüş belirtmedim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Habertürk yazarı Kübra Par, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'ya, hapse mahkûm edilen ve bu cezanın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hâle gelecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ihtimalleri sormuştu.

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, Habertürk yazarı Kübra Par'ın "cezanın kesinleşmesinin İmamoğlu'nun adaylığını ya da seçilirse cumhurbaşkanlığını etkileyip etkilemeyeceğini" sorması üzerine şunları söylemişti:

Yaşanacak süreçlere bağlı Kübra Hanım. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez.

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Adalet Hukuk Liyakat
18.12.2022 19:02
Dilin kemiği yok derler ya.. Millet de yedi mi şimdi bunu.  
 
Gök Türk
18.12.2022 18:56
Kindar muhalefet istiyorum. Iktidara geldiğinizde öyle bir kindar olmalısınız ki size haksızlık yapanların hepsini misli ile cezalandırın acımak yok gerekirse suç uyduracaksınız  
 
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