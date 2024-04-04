YSK Beykoz'da kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
YSK Beykoz'da kararını verdi
CHP'nin Beykoz için yaptığı itirazda karar çıktı. Buna göre seçimi kazanan CHP'li Alaattin Köseler, Beykoz Belediye Başkanı olarak mazbatasını alacak.

İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ediyor. Resmi olmayan verilere göre İstanbul Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da CHP seçim yarışını kazandı. AKP’nin itirazı sonrası iki ilçede oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Ancak CHP’nin yaptığı itiraz sonrası flaş bir karar çıktı. Alınan karar ile seçimi kazanan CHP’li Alaattin Köseler Beykoz Belediye Başkanı olarak mazbatasını alacak. Beykoz’da bugün oyların yeniden sayılması bekleniyordu ancak çıkan karar ile birlikte oylar yeniden sayılmayacak.

GAZİOSMANPAŞA’DA SON DURUM

CHP’nin önde olduğu Gaziosmanpaşa’da da oyların yeniden sayılması bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün akşam saatlerinde CHP Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Parti Meclis üyeleriyle birlikte oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na gitmişti.

Çıkışta partililere seslenen Çelik "Şu ana kadar 301 sandık sayıldı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Sürecin sıkı takipçisiyiz. Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa'nın belediye başkanıdır" demişti.

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