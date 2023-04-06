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YSK o partinin seçime ittifak çatısı altında girmeyeceğini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Emek Partisi'nin (EMEP) Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında seçime katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine katılacak partiler, ittifak protokollerini YSK'ya sunmuştu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 18:27
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YSK o partinin seçime ittifak çatısı altında girmeyeceğini açıkladı

YSK o partinin seçime ittifak çatısı altında girmeyeceğini açıkladı
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İttifaktan ayrılmak isteyen partilere verilen süre bugün sona erdi. Emek Partisi, YSK'ya gönderdiği yazıda Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünden çekildiğini bildirdi. YSK tarafından yapılan açıklamada, "Emek Partisi Genel Başkanlığı tarafından YSK başkanlığına gönderilen yazıda, partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle seçime Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir" denildi.

Ayrıca, Emek ve Özgürlük İttifakının Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi arasında devam edeceği de açıklandı. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK'ya Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında ve EMEP amblemiyle katılma başvurumuzu geri çektik. EMEP adayları yine ittifak çatısı altında Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılacaklar. Bu prosedür ittifaktan çekiliyor gibi anlaşılmamalıdır. Mevzu yasal mevzuattır" değerlendirmesinde bulundu.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı yer alacak. Kesinleşen ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için 8 Nisan'da YSK'da kura çekilecektir.

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