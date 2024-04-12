YSK Ordu'da seçim itirazını reddetti

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YSK Ordu'da seçim itirazını reddetti
YSK, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimi için yaptığı olağanüstü itiraz hakkında kararını verdi.

İYİ Parti, Ordu’da seçimin iptali ve yenilenmesi için YSK’ya başvuruda bulunmuştu.

Başvuruyu görüşen YSK, olağanüstü itirazı reddetti.

Ordu’da büyükşehir belediye başkanlığı için yapılan seçimi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 oy oranıyla ilk sırada tamamlamıştı.

İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,53’le ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Zekai Sana yüzde 16,58 oranında oy almıştı.

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