YSK uyardı! Bu mesajları sakın açmayın hesabınız boşaltılabilir

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için YSK'nin takvimi uyarınca süreç devam ediyor. Dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat tarihinde başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart tarihinde tamamlanacak.

Oy kullanacak vatandaşlar, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

OY VERECEĞİNİZ SANDIĞI E DEVLET’TEN GÖREBİLİRSİNİZ

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde seçmenler, nerede oy kullanabileceği öğrenebilecek.

Oy kullanacak vatandaşlar, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK UYARDI

Öte yandan YSK, yaptığı açıklamada, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini aksi takdirde dolandırabileceklerini belirtti.