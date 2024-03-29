YSK’dan ‘iftar’ kararı: Oy sayım işlemleri aralıksız yapılacak

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nca Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak Ramazan’da sadece su ile orucun açılması durumunda "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi

YSK’ya, "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

Konuyu inceleyen YSK, “Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.” hükmünü hatırlattı.

YSK, bu sebeple, "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.