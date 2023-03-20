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Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi genelgesi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'nin (SSPS) kullanımına ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 11:01
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YSK'nın Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi'ne ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de

Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi genelgesi Resmi Gazete'de
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Buna göre, seçimlerin ardından il ve ilçe seçim kurullarından YSK'ya elektronik ortamda gönderilecek sandık ölçekli sonuçların, siyasi parti genel merkezlerinden eş zamanlı izlenebilme ve saklanabilmesine olanak sağlayan SSPS veri tabanları ile ilgili tedbirleri YSK alacak.

Talepleri halinde siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adayları eş zamanlı olarak sonuçları izleyebilecek, bilgisayar ortamında saklayabilecek.

Partiler, elde ettikleri bu sonuçları, YSK'nın belirlediği süre bitimine kadar teşkilatlarına ve üçüncü şahıslara gönderemeyecek.

SSPS aracılığıyla parti ve Cumhurbaşkanı adaylarının kullanımına sunulan sandık sonuçları, geçici sonuçlar olacak, itiraza gerekçe oluşturacak bir nitelik taşımayacak.

Sisteme erişim, siyasi partilere ve Cumhurbaşkanı adaylarına 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla sağlanmaya başlanacak.

Bağımsız adaylar da talep etmeleri halinde seçim bölgesiyle sınırlı olmak üzere elektronik ortamdan sonuçları alabilecek.

Siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarının SSPS'den yararlanabilmesi için Siyasi Parti Portalı üzerinden istemde bulunacak, bilişim sistemlerini hazır hale getirmek ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

Partiler ve Cumhurbaşkanı adayları, SSPS'yi kullanmak üzere en çok 10 kullanıcı belirleyecek, belirlenenler ıslak imzalı halde YSK'ya bildirilecek.

(Kaynak: AA)

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