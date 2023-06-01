YSP’nin İzmir milletvekili adayı MLKP terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

Arefe Meryem Yıldırım, Yeşil Sol Parti'nin 28. Dönem İzmir milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Müslüm Koyun 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Arefe Meryem Yıldırım ise savcının ev hapsi cezasına itiraz etmesi üzerine yakalama kararı çıkarılmış ve İzmir Adliyesi'ne ifade vermek için gittiği sırada 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmıştır.