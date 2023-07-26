Yuh artık kaldırımda araç sürdü. Bir de korna çalıp yol istedi

İstanbul Esenyurt'ta yok artık dedirten göründü. Trafikten kaçmak için kaldırımda minibüs süren şoför bir de utanmadan yayalardan korna çalarak, yol istedi. Minibüsün arkasında "İnan hiç fark etmez" yazıyordu. Bakalım o farkı trafik polisi cezayı yazınca görebilecek mi?

KAYNAK: İHA
Yuh artık kaldırımda araç sürdü. Bir de korna çalıp yol istedi

İstanbul’da trafikten kaçmak isteyen bir sürücü, çözümü kaldırımdan gitmekte buldu. Bu sırada kaldırımda bulunan yayalar sürücüye yol verirken, aracın arka camında yazan “İnan hiç fark etmez” yazısı dikkat çekti. Yaşanan o ilginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy TEM Bağlantı Yolu Esenyurt Mevkii’nde yaşandı. İş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda, daha önce de birçok sürücü daha hızlı ilerlemek için kaldırımı tercih ediyordu. Bir sürücü ise kaldırımı tercih eden sürücülerden farklı olarak vatandaşlara korna çalıp yol istedi. Aracın arka camında yazan “İnan hiç fark etmez” yazısı da dikkat çekerken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. Minibüsünün arkasına "İnan hiç fark etmez" yazısını yazan sürücü fark edeceğini görecek. Çünkü polis sosyal medya takip ediyor. Bu görüntüyü izleyince ceza koçanını alacak. Plaka belli basacak cezayı...Bu arada bir de not. Minibüs arkasında "Fark etmez" bitişik yazılmış...Ayrı yazılması gerekiyor.

yuh-artik12.jpg

minibusssuuttt.jpg

yuh-artik12-001.jpg

İlgili Haberler
İnşaat işçisi 50 profesörden 40 milletvekilinden daha iyi konuştu
CİMER 18 yılda satılan kurumları, yerleri ve fabrikaların listesini açıkladı
Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Son Haberler
Öğrencisiyle ilişkiye girdiği meslekten atılan kadının yeni mesleği şaşırttı Dünya
Öğrencisiyle ilişkiye girdiği meslekten atılan kadının yeni mesleği şaşırttı
‘Delirten Hastalığı’nı diş ağrısı sandı Sağlık
‘Delirten Hastalığı’nı diş ağrısı sandı
Yüzmek için girdiği derede gencin boğulma anı kamerada Güncel
Yüzmek için girdiği derede gencin boğulma anı kamerada
Ordu'da 13 yaşındaki kız, silahla oynarken kendini öldürdü Güncel
Ordu'da 13 yaşındaki kız, silahla oynarken kendini öldürdü
Rüyada mühendis görmek ne demek? Rüyada mühendis görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada mühendis görmek ne demek? Rüyada mühendis görmek neye işaret?
Büyük Türkolog Zeki Velidi Togan anılıyor Güncel
Büyük Türkolog Zeki Velidi Togan anılıyor
Trabzonspor Yunan deviyle maç yapacak Spor
Trabzonspor Yunan deviyle maç yapacak