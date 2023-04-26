‘Yuh’ dedirten vurgun iddiası. Aynı evi 200-300 kişiye satmışlar

Kooperatif yetkililerinin 30 daireyi emlakçılar aracılığıyla 200-300 kişiye sattığı iddia edilirken, aradan geçen 1 yıla rağmen teslim edilmeyen dairelerin yanına gelen mağdurlar evlerini dışarıdan izlemekle yetindi.

İHA’nın haberine göre, Antalya’da yaşayan ve içerisinde yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu onlarca kişi geçen yıl Mayıs ayında piyasada değerinin altında bulunan evleri almak için kooperatif yetkilileriyle iletişim kurdu. Kooperatiften ev almak için talepte bulunan vatandaşları Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde bir inşaata yönlendirdi. Dairelerin ise 2 ay sonra teslim edileceği söylendi. Bunun üzerine birçok kişi yatırım yapmak için daireleri satın aldı.

Evlerin satışı için de kişilere noter huzurunda kooperatif hissesi satışı yapıldı. Hisse satışıyla emlakçı tarafından yine noter huzurunda 'ileriye dönük borcu yoktur' yazılı evrak verildi. Aradan geçen 1 yıla rağmen evlerinin teslim edilmediğini ve inşaatta ilerleme olmadığını gören vatandaşlar şikayette bulundu. Yapılan incelemede inşaat alanında bulunan 30 dairenin 200-300 kişiye satıldığını iddia edildi. Dava sürecinin devam ettiği olayda bugün inşaat önüne gelen yaklaşık 15 kişi basın açıklaması yaparak kendilerine yardım edilmesini istedi.

Daireyi geçen yıl Mayıs ayında emlakçıdan satın aldığını belirten N.A., “Emekli oldum, kendime ait bir evde oturmak istedim. Bize buraya gelerek daireyi de gösterdiler. 1 yıl oldu ne daire teslim edildi, ne de bize bir şey diyen oldu. Ne zaman buraya gelsek müsait olmadıklarını söylüyorlar. Bu işin sonunun nereye gideceğini bilmiyorum. Birçok aile mağdur oldu. Bu insanlar kirada oturmaya devam ediyorlar. Biz ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Bize 2-3 ay içerisinde biteceklerini söylediler. Aynı daireyi birden fazla kişiye satmışlar. Biz dolandırılırdık, hakkımızı istiyoruz. Yardım istiyoruz, şu an en az 7-8 bin TL kira veriyoruz. Biz 600 bin TL ödeme yaparak daireyi satın aldık. Parasını kendi elimle ödedim, bütün belgelerim elimde mevcuttur. Her gün yeni bir bahane üretiyorlar, çözüm istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Bir başka mağdur V.A., “Mayıs sonu gibi daireyi kooperatiften aldım. Ağustos sonuna inşaatın biteceğini ve tapuların dağlatılacağını söylediler. Biz güvendik, mağdur olduk. Herkes 10 bin TL kirada oturmaya devam ediyor. Biz yardım istiyoruz, gerekli yerlere şikayetlerimizi yaptık. Kendi evimizde oturmak istiyoruz, tapularımız teslim edilmedi. Adamlar bizi resmen dolandırdı, başkalarına da satmışlar. Ben 500 bin TL’ye satın aldım” dedi.

S.İ. ise, “Bize dairelerin Ağustos ayında teslim edeceklerini söylediler. Ama bizi mağdur ettiler, tapular verilmedi. Daireler daha bitmemiş, daire kanser hastası annem adına alınmıştı. Ben hakkımızın verilmesini istiyorum” açıklamasına yer verdi.

Davanın süreci hakkında bilgi veren Avukat Erol Atasoy ise şu bilgileri verdi:

Burada 30 daire bulunuyor. Kooperatif yetkilileri 30 daireyi emlakçılar aracılığıyla 200-300 kişiye satmış. Hukuki süreç devam ediyor. Uzun sürecek gibi görünüyor. Kooperatif başkanının tutuklu olduğunu biliyorum. Bu kooperatifin başka illerde de dolandırıcılık olayı konuşuluyor. Dosyaya gizlilik kararı eklendi. Biz mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz.

Öte yandan, açıklamanın ardından inşaat alanına girerek evlerini kontrol etmek isteyen mağdurlar, görevli bekçi tarafından içeriye alınmadı. Bunun üzerine mağdur vatandaşlar bahçenin dışarısından evlerine bakmakla yetindi.