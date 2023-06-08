Yük treninin çarptığı 17 yaşındaki gencin durumu ağır

Adana'da, demiryolundan yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Arda Özkarlıoğlu (17), yük treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yük treninin çarptığı 17 yaşındaki gencin durumu ağır

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Demiryolu üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı öne sürülen Arda Özkarlıoğlu'na, Mersin yönünde ilerleyen yük treni çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkarlıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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