Yüksek Askeri Şura bu hafta toplanıyor

YAŞ bu hafta toplanıyor

Ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanan toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar değerlendirilecek.

Edinilen bilgiye göre, şura çalışmaları, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek YAŞ toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl doluyor. Görev süresinin uzatılması beklenirken, emekliye sevk edilmesi durumunda Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması öngörülüyor.

Yüksek Askeri Şura toplantısında, generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor: 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran.

Çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülen YAŞ'ın kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.